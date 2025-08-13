“Careta” fue condenado a 15 años de prisión por homicidio doloso

El juzgamiento de Ariel Machuca Peralta por homicidio doloso concluyó este martes en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano; mientras que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla.

Los hechos probados en juicio oral ocurrieron el 24 de octubre de 2024, aproximadamente a las 03:30, en el barrio San Agustín de Ciudad del Este, frente a la vivienda de la víctima, identificada como Fredy Peralta. En esa ocasión, iniciaron una discusión, momento en que el acusado lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el brazo y en el cuello. La víctima cayó desvanecida, mientras el agresor aprovechó para apoderarse de su billetera, que contenía 700.000 guaraníes, escapar del lugar y esconderse cerca del río Acaray.

Seguidamente, familiares se percataron del hecho y, junto a vecinos, trasladaron a la víctima al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permaneció internada en estado grave. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional aprehendieron ese mismo día a Ariel Machuca en la vía pública del barrio San Agustín y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Días después, específicamente el 3 de noviembre de 2024, Fredy Peralta falleció debido a un shock cardiogénico, motivo por el cual la calificación inicial de lesión grave y robo agravado se elevó a homicidio doloso, hecho por el cual el imputado fue finalmente juzgado.

Durante el juicio oral se valoraron diversas pruebas documentales y testimoniales. Entre ellas, la declaración de María Lorena Fleitas González, concubina de la víctima, quien relató haberlo encontrado herido y desvanecido, y que el hermano le informó que “Ariel, alias Careta” había perpetrado el ataque.

También prestaron testimonio Edgar Javier Chaparro Martínez, vecino que colaboró en el traslado de la víctima, y Ana Isabella Machuca Peralta, hermana del acusado, quien señaló que se enteró por vecinos de la discusión entre Fredy y Ariel. Se presentaron, además, documentos como el certificado de defunción, el historial clínico de la víctima y las actas del procedimiento policial.

El conjunto probatorio producido por el fiscal Alcides Giménez y evaluado durante el juicio oral permitió establecer que Ariel Machuca Peralta actuó con plena conciencia y voluntad, confirmando su responsabilidad directa como autor del homicidio doloso. En consecuencia, fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad.