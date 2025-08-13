Violento asalto a casa de cambio en Carapeguá deja a propietario herido

La víctima fue identificada como Marino Ibarra, de 64 años. Según su relato, uno de los delincuentes descendió de una motocicleta metros antes del lugar y entró al local con una capucha y una campera negra. Fingiendo consultar la cotización del peso argentino, desenfundó un arma de fuego y anunció el asalto. De inmediato comenzó a golpear al propietario en la cabeza con la culata del arma y le produjo heridas cortantes a igual que en el brazo izquierdo.

Lea más: Video: en minutos, dos desconocidos roban cables de un local de Carapeguá

Ibarra intentó defenderse, iniciándose un forcejeo. En ese momento ingresó el segundo delincuente, vestido con campera celeste, casco rojo y también armado. Ambos redujeron a la víctima, quien recibió al menos cuatro golpes en la cabeza y dos en el brazo derecho.

Tras apoderarse del dinero, los asaltantes huyeron a bordo de la motocicleta roja en la que se movilizaban. En el lugar olvidaron una mochila que contenía una capucha, una campera azul y roja, un kepi, precintos plásticos y dos peines.

Lea más: “Fracaso institucional”: cancelan participación de Paraguay en Parlamento Juvenil y critican al MEC

El hombre herido fue trasladado al Hospital Distrital de este municipio, donde recibió las curaciones y al no revestir gravedad fue dado de alta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la voz entrecortada, Ibarra afirmó: “Menos mal no me dispararon. Tengo un santo aparte. Todo Carapeguá sabe que soy trabajador”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad y pidió mayor protección para el municipio, dirigiendo su reclamo a su compadre al diputado carapegüeño “Bocha” Figueredo. “Te pido como compadre y como colorado”, expresó.

El hijo de la víctima, Isaías Ibarra, comentó que los delincuentes actuaron con extrema violencia, pero que su padre logró defenderse y evitar consecuencias mayores.

El jefe de Orden y Seguridad de la Policía Departamental de Paraguarí, comisario principal Milciades Candia, reconoció la escasa presencia policial en la zona comercial y afirmó que realizan un relevamiento para reforzar la seguridad. Indicó que se presume que los autores huyeron hacia las localidades de Acahay, Rincón, Arasaty y San Roque González.