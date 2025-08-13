Violento asalto a casa de cambio en Carapeguá deja a propietario herido

La víctima fue identificada como Marino Ibarra, de 64 años. Según su relato, uno de los delincuentes descendió de una motocicleta metros antes del lugar y entró al local con una capucha y una campera negra. Fingiendo consultar la cotización del peso argentino, desenfundó un arma de fuego y anunció el asalto. De inmediato comenzó a golpear al propietario en la cabeza con la culata del arma y le produjo heridas cortantes a igual que en el brazo izquierdo.
Ibarra intentó defenderse, iniciándose un forcejeo. En ese momento ingresó el segundo delincuente, vestido con campera celeste, casco rojo y también armado. Ambos redujeron a la víctima, quien recibió al menos cuatro golpes en la cabeza y dos en el brazo derecho.
Tras apoderarse del dinero, los asaltantes huyeron a bordo de la motocicleta roja en la que se movilizaban. En el lugar olvidaron una mochila que contenía una capucha, una campera azul y roja, un kepi, precintos plásticos y dos peines.
El hombre herido fue trasladado al Hospital Distrital de este municipio, donde recibió las curaciones y al no revestir gravedad fue dado de alta.
Con la voz entrecortada, Ibarra afirmó: “Menos mal no me dispararon. Tengo un santo aparte. Todo Carapeguá sabe que soy trabajador”.
Expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad y pidió mayor protección para el municipio, dirigiendo su reclamo a su compadre al diputado carapegüeño “Bocha” Figueredo. “Te pido como compadre y como colorado”, expresó.
El hijo de la víctima, Isaías Ibarra, comentó que los delincuentes actuaron con extrema violencia, pero que su padre logró defenderse y evitar consecuencias mayores.
El jefe de Orden y Seguridad de la Policía Departamental de Paraguarí, comisario principal Milciades Candia, reconoció la escasa presencia policial en la zona comercial y afirmó que realizan un relevamiento para reforzar la seguridad. Indicó que se presume que los autores huyeron hacia las localidades de Acahay, Rincón, Arasaty y San Roque González.