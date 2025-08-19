Audios filtrados: Ramírez asegura que su dictamen está “a toda prueba”

Ramírez explicó que el ingreso a su despacho se habría dado con complicidad interna, ya que las otras puertas que conducen a su oficina no fueron forzadas. Recordó que el equipo interventor solo había cambiado la cerradura de la Intendencia, y que esta fue la única violentada. “La única puerta que fueron violentadas es las que manejamos nosotros; las demás se abrieron con llave”, afirmó.

El interventor dijo que uno de los artefactos de iluminación de su oficina presenta signos de manipulación. “Está comprobado, la Fiscalía y la Policía están siguiendo las investigaciones”, indicó.

Ramírez señaló que la presunción que manejan es que los equipos de escucha habrían sido instalados antes de que asumiera la intervención y que su oficina fue violentada justamente para retirarlos.

Sobre los audios difundidos, reconoció que la voz es suya, pero que la tecnología actual permite cortar y editar grabaciones para tergiversar la realidad.

Ramírez también dijo que, durante el proceso de auditoría, recibió amenazas de muerte en su teléfono y fue víctima de constantes actos de amedrentamiento, incluyendo daños a vehículos oficiales asignados a la intervención.

En relación con uno de los audios, en el que se escucha solicitando un supuesto regalo de Reyes para su hija, aclaró que se trató de una pasantía académica no remunerada en el DNIT. Agregó que actualmente ella continúa sus estudios en Estados Unidos.

Finalmente, el interventor reconoció que las presiones políticas fueron desde ambos sectores: tanto de quienes buscaban la destitución del intendente Miguel Prieto, como de los que pretendían su continuidad.

Ramírez reiteró que el dictamen presentado por su equipo sobre la gestión municipal está debidamente documentado y respaldado: “Quienes quieran desacreditarlo van a tener que recurrir a un milagro para hacerlo, porque fue un trabajo bien hecho”., concluyó.