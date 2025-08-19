Filtran supuestos audios del interventor del CDE, negociando y hablando de “matar a Prieto”

Esta mañana, el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, denunció que su oficina en la Municipalidad local fue violentada y que encontraron una instalación eléctrica “rara”. Según sus mismas declaraciones, sería un dispositivo de escucha.

Su revelación la hizo luego de que a través de redes se difundieran audios que supuestamente se habrían captado en su oficina durante el proceso de intervención. Se escuchan sobre todo conversaciones telefónicas, que revelarían varios aprietes o incluso negociaciones.

Cabe resaltar que estos audios habrían sido obtenidos a través de un proceso ilegal, violando la intimidad de las comunicaciones. No obstante, el contenido sería de interés público debido a que se revelan hechos que atañen a la administración municipal.

¿Qué se escucha en los audios?

A continuación, los primeros audios que fueron dados a conocer y la desgrabación. La calidad de los audios no es buena, pero se entienden varios datos que podrían considerarse cuanto menos sospechosos.

Audio 1: una pasantía para su hija

“Che, tengo dos cosas. Uno es mi lista de Reyes, dos es mi situación contractual, esperá que te voy a decir cómo estoy. Seco es poco, mi credibilidad es lo único que me está sosteniendo ahora. Sí, asesor externo, estoy de mi lado como asesor externo. Sí, pero no. Tema dos es mi hija, pues llegó ayer y quiero que haga una, o sea no es luego que yo quiero, ella se muere por hacer una pasantía, no quiero pues mandarle a cualquier lado. Germán me dijo para ponerle en el banco, pero en el banco no va a hacer cosas de su carrera, entonces yo hablé con Diego, para qué, Diego tiene mucho paper, muchos estudios ahí en (inentendible) entonces yo le dije a Diego ‘que tál pio, está en ritmo, maneja paquetes estadísticos, escribe, todo el día hace’, entonces que trabaje con él haciendo un paper, un producto, un estudio, entonces me parece bien la idea, le voy a decir que coordine con Diego, perfecto, perdón que te hinche chera’a. (sic)“.

Audio 2: “matar” a Prieto

Desgrabación: “Hola (risas). Sí, porque estamos en la misma situación (más risas). Pero vos estás capeando, dejate de joder, dejate de joder, estás capeando de la gran puta chera’a. No, qué pucha (Más risas) Bien chera’a, en la lucha. Yo si que acá, voy a aprovecharme contigo, que vos entendés. Yo si que acá estoy en una situación, de que quieren que los técnicos solucionemos problemas que crearon los políticos, entendés. Ha upeichaite avei. Ellos dejaron crecer este monstruo llamado Miguel Prieto, que ellos dejaron crecer. Sí, y quieren que un técnico lo mate porque ellos no pueden, verdad, y este tipo es un jodido, pero bueno. (sic)“.

