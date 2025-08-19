Detienen a suboficial por hallazgo de sus huellas en oficina del interventor de CDE

La medida se da como resultado de la inspección del despacho del interventor, donde supuestamente desconocidos ingresaron el jueves en horas de la noche para retirar un presunto equipo de espionaje que habría sido instalado en una de las luminarias del lugar.
Esta tarde, una comitiva fiscal-policial llegó hasta la Comisaría 1ª del barrio San Agustín con el fin de obtener declaraciones de los uniformados que prestaron cobertura de seguridad entre las 18:00 y las 00:00 del día del hecho.
De acuerdo con los primeros informes, agentes del Departamento de Criminalística hallaron huellas dactilares de Mendoza en una de las puertas de la oficina del interventor.
El detenido manifestó que acompañó a sus superiores hasta el despacho de Ramírez cuando se procedió al pago de salario.
La investigación que se lleva adelante es por un supuesto hecho de hurto agravado. El fiscal Zaracho manifestó que hasta el momento no cuentan con elementos que confirmen la existencia de un equipo de escucha, aunque no descartan incorporar nuevos elementos.
A raíz de este hecho, tanto el jefe de la Comisaría 1ª, comisario principal Francisco Rolón, como el subjefe Jorge Villalba, fueron relevados de su cargo. Fueron reemplazados por el comisario principal Sergio Sosa y el comisario Fredy Villalba.