Detienen a suboficial por hallazgo de sus huellas en oficina del interventor de CDE

CIUDAD DEL ESTE. El agente fiscal Osvaldo Zaracho ordenó la detención del suboficial mayor Efrén Mendoza, quien formaba parte del equipo de seguridad asignado a la custodia de la oficina del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez.