Política

Diputados convoca a sesión extra para analizar destitución de Prieto

Poco después de que la comisión especial de Diputados recomendara la destitución del intendente Miguel Prieto, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, convocó a una sesión extraordinaria para mañana, martes, a fin de analizar el informe final de la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este. Audios filtrados revelarían un plan para “matar” políticamente a “este monstruo que se llama Miguel Prieto”.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 15:26
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este en la manifestación el domingo pasado en contra de la intervención de su municipio.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

La comisión especial que analizó el dictamen final del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), Ramón Ramírez, en su mayoría recomendó destituir al intervenido intendente Miguel Prieto. Luego de este dictamen, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, confirmó una sesión extraordinaria.

La convocatoria de los legisladores está prevista para mañana, martes 19 de agosto, a las 10:00.

Convocatoria a sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para mañana, tema intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este.


“Hemos convocado a una sesión extraordinaria con el fin de tratar el mensaje del Poder Ejecutivo mediante el cual se remite el Informe Final de la intervención realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y la legislación vigente”, mencionó el cartista en la red social X.

Por su parte, el presidente de la comisión, Alejandro Aguilera, mencionó que mediante la intervención supuestamente se pudo corroborar un mal uso de combustible, inversiones de capital, cajas paralelas y también cheques efectivizados por funcionarios municipales.

Lea más: Para diputado de Alto Paraná, si se confirman los audios, es un hecho punible muy grave

“Matar” políticamente a Prieto

Este fin de semana, se viralizaron audios que habrían sido captados en la oficina del interventor de Ciudad del Este.

Se evidenciarían conversaciones sospechosas que revelarían supuestos aprietes, solicitud de “regalos” e incluso de una intención de “matar” a nivel técnico a “este monstruo que se llama Miguel Prieto” porque no podían hacerlo a nivel político.

Esta mañana, el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, denunció que su oficina en la Municipalidad local fue violentada y que encontraron una instalación eléctrica “rara”.

Según sus declaraciones, sería un dispositivo de escucha.

Lea más: Interventor de CDE admite que hubo presiones “de todos los colores” y dice que audios pudieron ser editados

