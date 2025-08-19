Refuerzan seguridad en la Municipalidad de Ciudad del Este tras incidentes

Desde la semana pasada, funcionarios municipales iniciaron una manifestación en el edificio comunal, en rechazo a la gestión del interventor Ramón Isidoro Ramírez. Desde este lunes, anuncian paro de actividades en la Comuna esteña.

El jueves pasado, dos furgones de la comitiva de Ramírez fueron atacados en el predio municipal durante una manifestación de los funcionarios. Posteriormente, durante el feriado, fue violentada la puerta de acceso a la oficina del interventor.

Ambos hechos están siendo investigados por el fiscal Osvaldo Zaracho, quien confirmó la incautación del DVR de la Municipalidad para remitirlo a Asunción. Sin embargo, el aparato aparentemente dejó de funcionar desde hace un mes.

Agentes del Departamento de Criminalística hallaron rastros de pisadas sobre un escritorio, manipulación de la lumínica tipo araña que tenía un cableado secundario. Esta situación generó la sospecha de que previamente habría sido instalado un equipo de escuchas.

Desde el equipo de la Intervención señalaron que permanecerán en la institución hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre la situación del intendente apartado del cargo, Miguel Prieto (Yo Creo). En un comunicado, calificaron la irrupción como un atropello a la institución y a la figura constitucional de la Intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la Intervención, comprueban el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, resaltaron.