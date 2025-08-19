“Si es necesario ir a la cárcel por la democracia, lo haré”, afirma Prieto

El jefe comunal apartado dijo que está dispuesto a enfrentar las consecuencias judiciales y políticas. “Si es necesario que Miguel Prieto vaya a la cárcel por la democracia, pues bien, es un precio que tenemos que pagar. Tengo 50 procesos abiertos en este momento y no tengo miedo. Estoy convencido de que este es el camino, de que alguien tiene que decirle basta a estos tipos”, expresó.

Prieto adelantó que, tras conocerse la resolución de la Cámara Baja, mantendrá una reunión con su partido político, otra con los concejales municipales y una conferencia de prensa. “Independientemente de si se aprueba o no la destitución, no voy a presentar mi renuncia. Ya no hay tiempo, creo que ya está todo dicho. Entonces, a esperar con grandeza lo que se venga para el futuro”, indicó.

Agregó que, pese a las presiones y el proceso de intervención, su equipo logró sostener el proyecto político y que según su análisis, el proceso lo fortaleció. “El mayor logro es poder salir por la puerta grande, aguantando un proceso de intervención. Puedo caminar tranquilamente por las calles y ver que el 90% de las personas me dicen: ‘fuerza Miguel, estamos contigo’. No consiguieron manchar nuestro legado ni destruir nuestra proyección política”, aseguró.

Prieto evitó dar mayores detalles sobre quién podría reemplazarlo en caso de concretarse su destitución. Recordó que, de manera inmediata, el presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, asumiría como intendente interino. Sin embargo, aclaró que será el pleno de la Junta el que defina en una elección interna al nuevo jefe comunal.