Destitución de Miguel Prieto “ya es un hecho”, afirma diputado

Poco después de que la comisión especial de Diputados recomendara la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, convocó a una sesión extraordinaria para mañana. Al respecto, el diputado Guillermo Rodríguez, aliado de Prieto, precisó que la destitución del jefe comunal “ya es un hecho”.

“99.99% seguro de que esto va a ser así; la destitución ya es un hecho. Tenemos que lidiar con esto, mirar para adelante y ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Es una realidad que mañana el intendente de Ciudad del Este mañana va a ser destituido", aseguró.

También calificó los audios atribuidos al interventor, Ramón Ramírez, como una situación “muy grave” y por esto mencionó que debería darse otra intervención “que valide un poco esto”.

Asimismo, consideró el proceso de intervención en la comuna esteña como “viciado desde el comienzo” y alegó que el procedimiento dejó de ser imparcial desde el momento que el interventor habría pedido cargos para su hija o casos similares.

“Se pervierte ahí; un auditor tiene que ser imparcial, un tipo técnico, libre de condicionamiento. Muy triste realmente”, detalló en contacto con ABC Cardinal.

“Matar” políticamente a Prieto

Este fin de semana se viralizaron audios que habrían sido captados en la oficina del interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez.

En estos materiales se evidenciarían conversaciones sospechosas cuyo contenido revelarían supuestos aprietes, solicitud de “regalos” e incluso de una intención de “matar” a nivel técnico a “este monstruo que se llama Miguel Prieto” porque no podían hacerlo a nivel político.

Esta mañana, el interventor denunció que su oficina en la Municipalidad local fue violentada y que encontraron una instalación eléctrica “rara”.

Según declaró, se trataría de un dispositivo de escucha.

