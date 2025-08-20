Controlan el incendio en Roque Alonso: sospechan que fue provocado

El incendio en una casa de repuestos denominada “Electrodiesel”, en Mariano Roque Alonso, se inició cerca de las 4:00 de este miércoles. A las 7:00, los bomberos controlaron el fuego y ya a estas horas se encuentran enfocados en el enfriamiento total.

Según los datos preliminares, la primera unidad de bomberos que llegó al sitio vio que el fuego iniciaba en una pila de palets ubicada en el patio trasero del negocio. Debido a la dificultad para ingresar hasta ese punto, el fuego se expandió con rapidez hacia los aceites y otros productos inflamables que contenía la casa de repuestos.

Lea más: MRA: Triple choque en zona de incendio

Los bomberos trabajaron primero para contener la expansión y evitar que locales aledaños y hasta viviendas ubicadas en la parte trasera fueran afectados. Luego, su trabajo se vio complicado debido a la falta de bocas hidrantes en la zona.

Unas siete unidades trabajaron intensamente para poder contener el siniestro, que consumió por completo el negocio y un vehículo que estaba estacionado dentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ausencia de la ANDE para cortar el suministro de energía también complicó la situación, pues los bomberos no podían acceder a una zona debido a que había cables sueltos electrificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Incendio consume bus en Asunción: no habría heridos

Policía investiga el origen del incendio

El comisario Rodolfo Sánchez resaltó que el siniestro se inició en un montículo de palets que estaba en el patio. Señaló que por la lluvia la madera estaba mojada, lo cual refuerza la hipótesis de un incendio provocado.

Aún no se manejan datos respecto a posibles sospechosos de este hecho.

Mientras bomberos luchaban contra las llamas, en el carril contrario se registró un triple choque que dejó una persona lesionada levemente.