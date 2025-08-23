Video: delincuentes fuertemente armados asaltaron boca de cobranzas en CDE

El informe de la Comisaría 2ª indica que los asaltantes, a bordo de un automóvil Toyota Corolla azul, sin chapa, irrumpieron en el local y redujeron a la cajera Fátima Elizabeth Martínez Martínez (22) y a un cliente ocasional, identificado como Gustavo de Jesús Cáceres Aguilar (21).
Los malvivientes se apoderaron de G. 12 millones en efectivo que encontraron en la caja registradora, joyas, teléfonos celulares y una notebook HP.
Según quedó registrado en el circuito cerrado, los asaltantes eran tres: uno de contextura física robusta vestido con ropas camufladas y dos con indumentaria oscura. Tras concretar el robo, huyeron rápidamente en el vehículo mencionado.
El caso fue comunicado por los policías intervinientes a la agente de turno, Julia González.
Asimismo, fueron convocados los efectivos del Departamento de Investigaciones y de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de huellas dactilares que quedaron impregnadas en un vidrio.