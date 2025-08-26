Finaliza corte administrativo en Ciudad del Este: María Portillo asume gestión financiera

Las gestiones del corte administrativo en la Municipalidad de Ciudad de Este iniciaron ayer y durante todo el día de este martes se realizaron las verificaciones documentales de los activos y pasivos del patrimonio de la comuna esteña. Tanto profesionales del equipo de intervención como representantes de la jefa comunal estuvieron a cargo de la verificación de los documentos.

El proceso se extendió hasta las 20:00 y concluyó con la firma del acta que tuvo lugar en la sede de la Intendencia y contó con la participación del equipo saliente, así como de los integrantes del nuevo Gabinete municipal. Durante el acto se procedió a la lectura del acta y a la recepción de los documentos foliados de la gestión interventora.

Lea más: Interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este se retira en medio de abucheos

El procedimiento fue acompañado por una escribana pública, quien certificó el acto, dio lectura al documento y detalló el carácter de la documentación entregada.

En su intervención, la intendenta Portillo señaló que este proceso representó “un golpe institucional duro para el Municipio”. Sin embargo, aseguró que a partir de ahora asume el desafío de liderar un proceso de reordenamiento, con el compromiso de garantizar la atención a los contribuyentes y asegurar la continuidad de los servicios municipales para toda la ciudadanía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: María Ester Portillo asumió como intendenta interina de Ciudad del Este

Portillo asumió en el cargo ayer de manera interina, luego de que Miguel Prieto haya sido destituido por la Cámara de Diputados. Para completar el actual periodo se debe elegir a un nuevo intendente el 9 de noviembre próximo.