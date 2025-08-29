Directores de 33 instituciones y organización Reacción exigen inversión urgente en escuelas de CDE

El equipo operativo de Reacción Paraguay entregó una nota firmada por 33 directores de escuelas a la intendenta interina de Ciudad del Este, María Ester Portillo, solicitando el desbloqueo urgente de las inversiones destinadas a las escuelas más necesitadas de la ciudad.

La nota enfatiza la urgencia de adjudicar la licitación N.º 461984, por un monto estimado de G. 15.000 millones, destinada a la reparación de aulas, sanitarios y salas multiuso en 10 instituciones educativas identificadas como las más necesitadas según el listado oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Asimismo, se solicitó la continuación de los trámites para la licitación orientada a la construcción de cocinas y depósitos que podrían beneficiar a 27 instituciones educativas de Ciudad del Este, aprobadas por el MEC. Esta información fue obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Voluntarios de la organización Reacción recorrieron varias escuelas de Ciudad del Este que necesitan recibir obras. En cada institución, los directores firmaron una nota dirigida a la intendencia, sumando así 33 firmas.

En lo que va de 2025, la Municipalidad de Ciudad del Este recibió aproximadamente G. 6.200 millones en concepto de Compensaciones para Infraestructura, de los cuales, según la Ley N.º 7264, al menos el 70% debe destinarse exclusivamente a infraestructura escolar. Sin embargo, los procesos administrativos se encuentran demorados.

“Más de 24.700 niños y niñas dependen de estas obras. Entre ellos, 9 instituciones se encuentran en riesgo de derrumbe y al menos 16 tuvieron que ceder aulas para la implementación del programa Hambre Cero, dejando a cientos de estudiantes sin condiciones adecuadas para el desarrollo de clases”, señala la nota presentada.

Desde Reacción Paraguay destacaron que, si bien la intervención administrativa en la Municipalidad respondió a la necesidad de mayor control y transparencia, la fiscalización no puede convertirse en excusa para retrasar lo esencial: garantizar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje.

Finalmente, la organización ciudadana y los directores escolares instaron a la Municipalidad de Ciudad del Este a cumplir con los compromisos pendientes de manera diligente y prioritaria, asegurando que los procesos se concreten con calidad, en tiempo y forma.

Reacción Paraguay es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro con base en Ciudad del Este, que desde hace 15 años promueve la transparencia y el control ciudadano sobre los fondos públicos destinados a educación. Para lograrlo, integra herramientas tecnológicas, formación cívica y participación juvenil, buscando así fortalecer la democracia desde las aulas y las comunidades.