Itaipú utiliza recursos y eventos para niños para promocionar a candidato colorado a la intendencia

Los políticos aprovecharon la celebración, que reunió a una gran cantidad de niños, para entregar regalos y golosinas costeados con recursos de Itaipú. En el evento estuvieron presentes el director general paraguayo, Justo Zacarías Irún; las diputadas cartistas Rocío Abed y Bettina Aguilera; el candidato a intendente, Roberto González Vaesken, entre otras autoridades.
Para el festejo se desplegó una importante cantidad de recursos destinados a costear la entrega de regalos, animación, entre otras actividades, que los políticos aprovecharon para atribuirse el crédito.
Vaesken es el candidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este, impuesto por el movimiento oficialista Honor Colorado, para las elecciones de noviembre próximo. Los comicios se realizarán para elegir al reemplazante de Miguel Prieto, quien fue destituido por diputados cartistas tras una intervención.
En las redes sociales el mal uso de estos recursos generó una gran cantidad de críticas de la ciudadanía.