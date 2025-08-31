Itaipú utiliza recursos y eventos para niños para promocionar a candidato colorado a la intendencia

Un tardío festejo por el Día del Niño fue utilizado por la cúpula de Itaipú para promocionar al candidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este, Roberto González Vaesken (ANR). La actividad se realizó ayer en el parque lineal de esta ciudad y contó con la presencia de varias autoridades coloradas.