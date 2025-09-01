Interventor de CDE no pagó salarios desde julio, revela intendenta interina

La deuda de la Municipalidad de Ciudad del Este que en total asciende a G. 27.980.741.620 tras la intervención de Ramón Ramírez, incluye G. 6.700.000.000 de sueldos y jornales de julio, lo que motivó a que la comuna solicite un millonario préstamo de G. 20.000 millones para cubrir las deudas.

“Se dejaron de pagar muchísimos servicios municipales y obviamente teníamos que ponernos al día con muchas cuestiones que nosotros no podíamos dejar pasar, porque se nos venía encima el municipio, prácticamente con todos los proveedores y demás cuestiones con los servicios básicos que teníamos que cumplir”, afirmó María Ester Portillo, intendenta interina, y agregó que tras la culminación de la intervención tuvieron un repunte en la recaudación, la cual llegó a G. 800 millones al día de hoy.

También para incentivar la recaudación, la administración implementó la exoneración de multas, recargas y pagos fraccionados de impuestos municipales por montos de hasta G. 20 millones, para lo que los interesados solo deben presentar por mesa de entrada una copia simple de su cédula de identidad, junto con los documentos que acrediten la titularidad del inmueble. Para montos mayores, es la intendencia la que toma el caso y define si corresponde el beneficio.

Según la intendenta, esto posibilitó que mucha gente acuda para ponerse al día con su impuesto, empresarios entre los mismos, mediante los cuales prácticamente lograron recaudar G. 400 millones. “Para nosotros es demasiado importante porque todo lo que van entrando y el saldo que quedó para pago de salario, llegó a alcanzar a G. 2.000 millones”, precisó.

Pagaron salarios de julio

De acuerdo al informe, tras el corte administrativo de la intendencia interina, el pago de salarios se adeudaba desde mayo de este año, pero hasta el momento se logró pagar hasta julio, por lo que solo quedaría pendiente agosto.

María Ester Portillo responsabilizó de esta situación al interventor, Ramón Ramírez, quien debía cumplir con los funcionarios. Actualmente, la municipalidad cuenta con aproximadamente 2.100 funcionarios, cuyo pago de salario es cercano a los G. 9.000 millones.

“Pago un poquitito, completó lo que era mayo y tengo entendido por falta de documentaciones, algunos no llegaron a cobrar, pero jamás hubo la intención de parte de aquellos también que estaban aquí (sic). Los interventores deben poder cumplir con su obligación con la gente”, dijo.

Actualmente, la municipalidad tiene contratos con funcionarios que duran hasta seis meses; sin embargo, como la intervención se realizó en julio, muchos de los contratos no se hicieron valer, ya que tras la misma, destituyeron a Miguel Prieto, quien había firmado los documentos.

Tras el corte administrativo que realizó la administración provisoria mientras se elige un nuevo intendente en Ciudad del Este, publicaron el siguiente detalle de las deudas:

Sueldos y jornales de parte de julio y agosto: G. 2.000.000.000

Combustible de mayo a julio: G. 1.232.288.149

Seguro médico: G. 55.200.000

Servicios básicos (ANDE, Essap, telefonía, internet, recolección, mantenimiento): G. 3.143.229.080

Aporte jubilatorio del empleador: G. 208.854.400

Indemnizaciones y otros gastos del personal: G. 1.479.438.334

Transferencia al Servicio Nacional de Catastro (3 meses): G. 55.164.552

Transferencias legales al Ministerio de Economía y Finanzas y Gobernación (15% s/ impuesto inmobiliario – más de 5 meses de atraso): G. 9.491.215.435

Conajzar (más de 3 meses de deuda): G. 516.462.896

Deudas por construcciones: G. 1.430.745.041

Compromisos judiciales y otros: G. 2.804.200.619

TOTAL: G. 22.416.798.506