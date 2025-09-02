Tiempo nublado y caluroso en el este del país

El amanecer de hoy se presenta fresco en Ciudad del Este y alrededores, pero el día se tornará caluroso con el correr de las horas. Durante la tarde, el ambiente sería cálido con temperaturas máximas entre 27 y 30 °C. Además, se prevé cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste.

Para mañana, miércoles 3, se espera un ambiente caluroso con temperaturas máximas que oscilarían entre 31 y 38 °C, acompañadas de vientos del noreste de intensidad moderada.

Lea más: ¿Lluvias? Así estará el tiempo a la hora del partido de la selección

En cuanto a las lluvias, la probabilidad es muy baja, pero podrían presentarse en forma dispersa. Sin embargo, para mañana, miércoles 3, no se descarta la ocurrencia de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el jueves 4, se prevé el ingreso de un frente frío que podría generar lluvias con tormentas eléctricas, vientos moderados del sur y, posteriormente, un descenso de la temperatura del aire en gran parte del territorio del Alto Paraná.