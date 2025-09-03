Imputan a dirigente social por disturbios y amenazas en hospital

Tras evaluar los elementos recabados sobre el incidente, el fiscal Alberto Torres procesó penalmente a Eduardo Joel Ríos Dávalos, alias Dudú, por coacción grave y amenaza de hechos punibles. La imputación ya fue formalizado ante el juzgado de garantías y dejó a criterio del magistrado la aplicación de alguna medida restrictiva de libertad.

El incidente ocurrió cuando Ríos Dávalos llegó de manera prepotente al centro asistencial para reclamar la supuesta falta de atención a un familiar. Exigió la presencia de autoridades del hospital y, cuando fue abordado por el guardia que le pidió que se calmara, se ofuscó aún más y empezó a agredirlo.

Lea más:

Vídeo: funcionario de CDE amenazó de muerte a guardia de hospital

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el incidente, el ahora imputado habría amenazado de muerte al guardia de seguridad, Milciades Javier Villalba Bernal, manifestándole “que violaría sexualmente a su hija”, además de denigrarlo con insultos como “nde jagua ry’ai” y “nde inútil”. Posteriormente, empujó con violencia a otras personas que aguardaban turno y las agredió verbalmente. Todo esto fue realizado con actitud violenta, agresiva y prepotente, según la imputación fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varios familiares de otros pacientes reclamaron la actitud de Ríos Dávalos y algunos le pidieron que se retire del lugar. Además, las amenazas fueron filmadas y viralizadas en las redes sociales, causando indignación entre los internautas.

La directora del centro asistencial, Andrea Giménez Martínez, manifestó que el ahora denunciado llegó de manera muy prepotente, atropellando a la institución, a los funcionarios, a los pacientes y a sus familiares.

“Desde un principio él llegó prepotente, amenazante en nuestro servicio de urgencias. Amenazó al guardia de seguridad que estaba cumpliendo su deber y función en nuestra institución”, explicó.

Por otra parte, la médica desmintió que la urgencia estuviera sin profesionales o que no se atendiera a la paciente en cuestión. Afirmó que la cirujana de guardia atendió ayer a un total de 37 pacientes, incluyendo tres procedimientos quirúrgicos. Aseguró que la paciente mencionada ya estaba siendo asistida y medicada.

Se registran reiterados incidentes

Lamentó que en reiteradas ocasiones estén sufriendo este tipo de agresiones por parte de familiares de pacientes. “Repudiamos totalmente la violencia y prepotencia hacia la institución y hacia el personal.

Es una institución pública con alta demanda y existen criterios médicos para la atención. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia ni prepotencia, no importa de qué color o partido sea. Por tal motivo ya se hizo la denuncia formal”, expresó.

Ríos Dávalos, cercano al equipo político de YoCreo, cumplía funciones en la Municipalidad de Ciudad del Este, de donde fue desvinculado este miércoles, según lo anunció la intendenta María Portillo.

El Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la conclusión de la etapa preparatoria, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados.