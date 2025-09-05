Ronda de tragos pospartido termina con un acuchillado

Lo que iba a ser una noche de festejos casi terminó en tragedia cuando un grupo de cuatro trabajadores empezó a discutir hasta llegar a los golpes y, posteriormente, a las puñaladas. El más afectado fue Rodrigo Paredes García (37), domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora, quien sufrió tres heridas en el abdomen, además de severos golpes en distintos partes del cuerpo.

Según los datos, Paredes García se molestó con uno de los integrantes de la ronda de tragos porque estaban eufóricos y les pidió que se calmaran. A partir de allí se inició la discusión. Dos de los presentes comenzaron a golpearlo y luego lo acuchillaron, utilizando un cuchillo de cocina. Uno de los presuntos autores sería Widilfo Correa, quien está siendo buscado por la Policía.

El cuarto integrante del grupo, Matías Ariel Domínguez Benítez (21), domiciliado en Presidente Franco, supuestamente intentó impedir el ataque, pero al no poder enfrentarse a los dos agresores huyó del lugar y dio aviso a los policías que se encontraban en la cercanía.

Los uniformados convocaron a personal de Bomberos Voluntarios, quienes auxiliaron a la víctima y lo trasladaron al Hospital de Trauma.

Pese a que negó su participación y pidió ayuda para la víctima, la agente fiscal de turno, Cinthia Leiva, dispuso la aprehensión de Matías Ariel Domínguez en sede policial para mejor averiguación.