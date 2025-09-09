Cae presunto pirata del asfalto vinculado a asalto en San Pedro

El detenido fue identificado como Francisco Ricardo Urunaga Dávalos (36 años), quien registraba orden de captura desde el 14 de julio, en una causa abierta por el fiscal de Santaní, Carlos Magno Alvarenga.

La aprehensión se concretó cuando Urunaga Dávalos cruzó el Puente de la Amistad, desde Foz de Yguazú (Brasil), a bordo de un automóvil Toyota Allion, con chapa XBL. El vehículo también estaba siendo buscado en el marco de la investigación.

El asalto en San Pedro

El caso se remonta a julio pasado, cuando un grupo fuertemente armado interceptó un camión Scania R420, propiedad de la empresa BRENO S.A., en la zona de Guajayví, San Pedro. El transporte había salido de Ciudad del Este con mercaderías de la empresa, que no fueron robadas.

Tras el atraco, se produjo una persecución y enfrentamiento entre los agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de San Pedro y los delincuentes, quienes efectuaron disparos con armas largas, presumiblemente fusiles M4. Los sospechosos lograron escapar internándose en una zona boscosa.

De acuerdo con la investigación, posteriormente los asaltantes fueron rescatados por Urunaga Dávalos y su esposa, quien también cuenta con orden de captura por la misma causa.