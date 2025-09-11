Grupo de padres reaccionan ante la organización de un bingo para construir techo en escuela de Ciudad del Este

La organización de un bingo para la construcción de un techo entre dos pabellones en el Centro Regional de Educación Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, de Ciudad del Este, divide a los padres de familia. Algunos se quejan de los frecuentes pedidos de colaboración, mientras que otros afirman que el proyecto fue acordado en asambleas.