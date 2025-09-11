Grupo de padres reaccionan ante la organización de un bingo para construir techo en escuela de Ciudad del Este

El bingo Pro Techo entre dos pabellones en el Centro Regional de Educación Dr. Gaspar Rodríguez de Francia está previsto para el 19 de octubre, con un costo de G. 30.000 cada talonario. Cada alumno deberá llevar cuatro unidades, por lo que el aporte asciende a G. 120.000. Esta disposición generó molestias en varios padres de familia de la institución, que cuenta con más de 3.000 matriculados.
La queja principal señala que los pedidos de colaboración son demasiado frecuentes y que, aunque se aclara que no es obligatorio, los alumnos que no pagan reciben llamados de atención e incluso temen perder sus lugares para el próximo año. No obstante, otros padres afirman que la idea surgió porque quieren hacer algo por su institución.
Lea más: La educación de Peña: Hambre Cero con 300 falencias y clases bajo el frío, sin aulas
El director de la institución, licenciado José Miñarro, explicó que los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) realizaron asambleas donde se acordó llevar adelante el proyecto. Indicó que se trata de una iniciativa institucional que involucra a docentes, padres y al centro de estudiantes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Confirmó que lo recaudado se destinará a techar los pasillos entre los pabellones, con el fin de brindar mayor comodidad a los estudiantes y a la comunidad educativa en general.
Señaló además que, mediante la microplanificación, se solicitan otros tipos de obras, como reparaciones de aulas, techos y del salón de actos. En ese marco, los padres decidieron organizar el bingo para contribuir con la institución.