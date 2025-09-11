Inauguran 12 kilómetros de iluminación LED entre Hernandarias y Ciudad del Este

El proyecto demandó la instalación de 535 luminarias LED a lo largo de 12 kilómetros de la Ruta PY07, conocida como Supercarretera de Itaipú.

También incluyó la colocación de siete puestos de distribución con transformadores de 100 kVA, la extensión de 21.000 metros de líneas de baja tensión preensambladas y el montaje de 306 estructuras de soporte. La inversión alcanzó G. 2.100 millones financiados de manera conjunta por la ANDE y la Gobernación.

Durante la inauguración, se adelantó que el lunes iniciarán las tareas para extender el alumbrado hasta Presidente Franco.

La inauguración se realizó frente a la Central Hidroeléctrica Acaray y contó con la participación de autoridades nacionales y locales, entre ellas el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa; el gobernador de Alto Paraná, César Torres; el intendente de Hernandarias, Nelson Cano; y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, además de legisladoras y otras personalidades.

También se firmó un acuerdo con la Municipalidad de Minga Guazú para la ejecución de un proyecto de modernización y ampliación del alumbrado público sobre la Ruta PY 02, en el tramo comprendido entre el kilómetro 26 y el kilómetro 31 de la ciudad.

El convenio establece la ejecución de obras que incluyen el montaje de 553 artefactos de alumbrado público tipo LED de 240 W.