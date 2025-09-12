Detienen a dirigente de YoCreo por actos vandálicos en la Municipalidad de Ciudad del Este

La aprehensión se registró a las 15:40 en el Palacio de Justicia de esta ciudad, kilómetro 8, lado Monday, en el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Amílcar Marecos. El oficio judicial fue ejecutado por agentes del Puesto Policial N° 5, quienes trasladaron al violento dirigente político a la Dirección de Policía Nacional en Alto Paraná.

Ríos Dávalos fue imputado por el fiscal Zaracho por los hechos de perturbación de la paz pública y resistencia. En la misma causa también fueron procesados Pedro Blas Acuña Ferreira (30), hermano del concejal municipal de Ciudad del Este, Pedro Acuña, y Pedro Vicente Coronel Castillo (34).

Según la investigación, el 14 de agosto de 2025, un grupo de personas se movilizó frente a la comuna y posteriormente irrumpió en el garaje y otras dependencias municipales. Durante la protesta, se registraron incidentes violentos que obligaron a reforzar la seguridad policial.

Ríos Dávalos habría instigado a los presentes a arrojar piedras, petardos y huevos contra los uniformados y las instalaciones municipales. Por su parte, Coronel Castillo habría alentado a la multitud a ejecutar ataques contra la fuerza pública y la infraestructura de la Municipalidad.

En medio de la manifestación, dos vehículos del equipo del entonces interventor municipal Ramón Ramírez resultaron dañados. Uno de ellos sufrió la rotura del parabrisas trasero y pintadas en la carrocería, mientras que el otro quedó con el parabrisas delantero destruido y la inscripción “HC Títere”.

Otro hecho violento

Ríos Dávalos enfrenta otro proceso judicial por coacción grave y amenaza de hechos punibles, por un incidente ocurrido en el Hospital Distrital de Presidente Franco. Allí amenazó con matar a un guardia de seguridad y con violar a sus hijos, lo que generó una indignación.