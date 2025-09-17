Condenan a 17 años de prisión a joven que abusó sexualmente y golpeó a una menor

Un Tribunal de Sentencia condenó a 17 años de pena privativa de libertad a un joven procesado por abuso sexual en niños y violencia familiar. Se trata Elías Ezequiel Ayala Chaparro (23 años), quien además registra otro proceso por robo agravado.