Condenan a 17 años de prisión a joven que abusó sexualmente y golpeó a una menor

Durante el juicio, que concluyó el miércoles en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el fiscal Alberto Torres produjo varias pruebas que permitieron al Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Emilia Santos e integrado por los jueces Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, a aplicar la sanción condenatoria.
Lea más: Presidente Franco: prisión para imputado por violencia familiar, amenaza de hechos punibles y coacción grave
Según los antecedentes, el 15 de mayo de 2024, el ahora condenado persuadió a la víctima, para escapar de su casa con él, sin el consentimiento de su madre. El imputado la llevó hasta la vivienda de su madre, donde cometió el hecho por el que se lo condenó.
Posteriormente, el joven y la víctima se mudaron a un inquilinato. En este lugar, entre el 5 y el 8 de junio de 2024, el hombre habría maltratado a la menor de diversas formas, incluyendo agresiones verbales, psicológicas, físicas y sexuales. El período de convivencia duró más de 20 días.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El procesado propinó golpes de puño en el rostro a la adolescente, dejándole hematomas. Además, la amenazó de muerte con un arma de fuego, con la cual también la golpeó en la cabeza y la frente, ocasionándole lesiones .
La madre de la víctima descubrió el lugar donde vivía su hija y fue a buscarla. Al notar su presencia, el sujeto se dio a la fuga. Finalmente, fue detenido tras asaltar a una universitaria de nacionalidad brasileña. Por ese hecho también está imputado.
Lea también: Confirman condena por persuadir a niña a enviar fotos y videos para explotación sexual
Durante la contención psicológica realizada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, se pudo determinar que la menor era abusada sexualmente por Ayala Chaparro desde que ella tenía 13 años. La adolescente mencionó que la relación con el imputado comenzó el 12 de junio de 2022.