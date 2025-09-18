Imputan a policía por presunto asesinato de su hija y su pareja en Presidente Franco

El doble crimen ocurrió anoche, alrededor de las 21:40, en una vivienda del barrio San Miguel de Presidente Franco. Según los elementos de sospecha, el hombre habría disparado contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar debido a múltiples heridas de arma de fuego.

Tras la intervención del Ministerio Público, el médico forense de turno, Aníbal Duarte, diagnosticó como causa de ambas muertes “shock hipovolémico producido por heridas de proyectil de arma de fuego múltiples”. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial del Ministerio Público para la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, el personal policial fue detenido tras el hecho y, en el transcurso de este jueves 18 de septiembre, fue presentado ante la Unidad Fiscal, donde se abstuvo de prestar declaración indagatoria.

El fiscal Edgar Delgado solicitó la prisión preventiva del imputado, señalando que se trata de un crimen grave, como el feminicidio. Entre los argumentos, destacó el riesgo de fuga, ya que la cercanía de la zona fronteriza podría facilitar que el procesado evada la justicia.

Además, advirtió que, por la manera en que ocurrieron los hechos, existe la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación o intimide a testigos si no permanece recluido.