Incautan 23 kilos de marihuana en Raúl Peña y detienen a cuatro personas

Los agentes de la Oficina Regional Nº 2 de la Senad, con sede en Ciudad del Este, se trasladaron hasta la zona sur del departamento de Alto Paraná, donde lograron interceptar a los sospechosos en un camino rural del distrito de Raúl Peña.

Durante el procedimiento se incautaron 36 paquetes de marihuana prensada, que totalizan 23 kilogramos.

Detuvieron a Nelson Gaona Arzamendia, Bernardo Viera Medina, Yoni Daniel Servián y un adolescente de 17 años.

Los implicados se desplazaban en dos motocicletas negras, marca Kenton, modelo GTR, con matrículas 889 ABKC y 112 AATS. Además, los intervinientes confiscaron dos teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar el traslado de la droga.

En medio del operativo, un quinto sospechoso consiguió escapar a bordo de un automóvil Toyota Premio, color gris plata. Los intervinientes someterán a peritaje los teléfonos incautados para tratar de identificar a más integrantes de este grupo.

Los antecedentes del caso fueron remitidos a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 1 de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Elvio Aguilera.