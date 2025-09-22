Temporal en Alto Paraná dejó sin electricidad a 74.000 usuarios

El fenómeno estuvo acompañado de intensas lluvias y vientos que afectaron el servicio de suministro eléctrico principalmente a Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias, Yguazú, Itakyry y distritos aledaños.

Lea más: Fuerte temporal deja importantes daños en San Pedro

El ingeniero Denis Fernández, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que 32 alimentadores (74.000 usuarios) quedaron fuera de servicio, lo que dejó a miles de usuarios sin energía eléctrica durante varias horas. Confirmó que el servicio ya fue restablecido casi en su totalidad, aunque persisten los problemas puntuales en algunas zonas más alejadas del casco urbano.

Ciudades más afectadas por el corte

Las zonas más afectadas en Ciudad del Este fueron los barrios Obrero, Boquerón, Fátima, Área 4, y alrededores del Mercado de Abasto, además de la franja comprendida entre el kilómetro 7 y el kilómetro 10 Monday.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Presidente Franco, se reportaron inconvenientes en los barrios San Sebastián y San Antonio, así como en las zonas de San Lorenzo y Santa Inés Santo Tomás, Tapé Tujá, Área 5, hasta Cedrales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Minga Guazú, los cortes afectaron desde el kilómetro 30 de la Ruta PY02 hasta el kilómetro 18 de la zona Monday, además de la fábrica Lunelli y barrios aledaños a la Ruta VI.

En Hernandarias, el temporal impactó en los barrios Santo Domingo, Fátima, Paso Itá, Santa María, Puerta del Sol y San Francisco.

En tanto, en distritos rurales como Yguazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Juan E. O’Leary, San Alberto, los clientes de la ANDE también quedaron sin el servicio.

Fernández señaló que, hasta esta tarde, las cuadrillas técnicas continúan con los trabajos de reparación en zonas distantes a las zonas urbanas como el kilómetro 18 Acaray de Minga Guazú, así como Santa Lucía, Minga Porã, San Ramón, Santa Ana de Itakyry y Paso Itá de Hernandarias.

Aunque la lluvia fue intensa durante la madrugada, los vecinos de los barrios 23 de Octubre, Che La Reina y San Rafael no reportaron inundaciones como ocurrieron en ocasiones anteriores.