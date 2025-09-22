Vehículo se incendia tras accidente y ocupante muere calcinado

El accidente ocurrió este lunes, a la 01:00 aproximadamente, sobre la Ruta PY02, a la altura del km 264, en el barrio Loma Piro’y de esta ciudad del departamento de Alto Paraná.

De acuerdo con el informe policial, agentes de la Comisaría 10ª acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta. Al llegar, encontraron un automóvil de la marca Toyota Funcargo completamente consumido por las llamas en la cuneta divisoria de la ruta, en dirección Oeste. En el interior del rodado se halló una silueta humana totalmente calcinada, por lo que se procedió a resguardar el sitio.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Yguazú y a personal de Criminalística, quienes realizaron el procedimiento de rigor. Los restos fueron retirados del habitáculo del vehículo, aunque la identidad de la víctima hasta el momento sigue sin conocerse.

El vehículo figura a nombre de una mujer, aunque posteriormente se confirmó que lo había entregado como parte de pago en una playa de vehículos del kilómetro 8 de Ciudad del Este, por lo que el dueño actual ya es otra persona.

El comisario José María Martínez, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, mencionó que el percance ocurrió en una zona despoblada, lo que dificulta precisar las circunstancias exactas del accidente.