Joven muere de un disparo accidental durante jornada de cacería

La víctima fue identificada como Leandro Da Silva, quien residía en el barrio Ka’aguy Porã de este distrito. El mismo recibió un impacto de escopeta calibre 32 en el pecho.

De acuerdo con el relato de su vecino, Reinaldo Ramos, ambos se encontraban cazando en una zona boscosa cercana al río Yñarô cuando se produjo el disparo. Ramos manifestó que, al escuchar la detonación, acudió hasta donde estaba su compañero y lo encontró herido.

Según la hipótesis inicial, Da Silva habría visto a un armadillo entrar en un agujero y, al golpear el suelo con la culata del arma, se produjo el disparo accidental.

Acto seguido, intentó trasladarlo del monte hasta un sojal, para pedir auxilio, pero desafortunadamente ya lo sacó sin signos de vida.

Agentes de la Subcomisaría 42ª de Raúl Peña intervinieron en el sitio, así como también bomberos voluntarios de la zona. Se convocó al personal del Departamento de Investigaciones para el trabajo técnico.