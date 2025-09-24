Tercer día de protestas indígenas: más cierres y reuniones

Representantes de comunidades indígenas se reunirán en el Congreso Nacional con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, y los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Mario Rivarola, vocero de los pueblos nativos que llevan tres días protestando, señaló que marcharán en grupo hasta la Plaza del Congreso y sus compañeros estarán ahí esperando el encuentro. La reunión se llevará a cabo a las 9:00 y una vez culminada los líderes llevarán las propuestas a sus comunidades, para determinar cómo avanzarán con las protestas.

Destacó que, paralelamente, en distintos puntos del país seguirán las protestas y cierres de calles desde las 9:00. En ese sentido, pidió disculpas por la afectación al tránsito y el desplazamiento ciudadano, pero indicó que necesitan ser escuchados por el Gobierno.

Agregó, en vivo para ABC TV, que existe un alto nivel de desplazamiento de los indígenas a Asunción y Central, debido a las múltiples necesidades que pasan en sus comunidades. Afirmó que si el Gobierno brinda asistencia técnica, capacitación, acceso a salud y educación, no tendrían que estar saliendo a las calles.

Las exigencias puntuales de esta protesta de indígenas

El mismo recordó además que tienen sobre todo cuatro reivindicaciones en esta movilización: