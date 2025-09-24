Mujer denuncia rapto en Presidente Franco, pero la Policía sospecha de simulación

El informe de la subcomisaría 12ª del barrio San Miguel señala que la supuesta víctima fue identificada como Blanca Estelvina Anzuategui (28 años), domiciliada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús.

Agentes policiales acudieron hasta la vivienda de la mujer, donde su esposo informó que había recibido llamadas telefónicas de su pareja, quien le manifestó haber sido llevada a la fuerza y luego abandonada al costado de la avenida Monday, en un esteral.

A raíz de la grave denuncia, la Dirección de Policía de Alto Paraná desplegó su fuerza operativa en la zona hasta que lograron localizarla.

El jefe de la Subcomisaría 12ª, comisario José Cabrera, explicó que existen varios puntos llamativos en el caso. Mencionó que las ataduras eran “trapitos fáciles de sacar”, y que el lugar en que apareció la mujer es bastante transitado.

Además, indicó que en el domicilio de Anzuategui estaba candadeado, sin señales de violencia. También, llamativamente, el circuito cerrado de la vivienda no registró el momento del presunto rapto, ya que las imágenes fueron borradas del dispositivo DVR.

“Hay muchas cuestiones que no encuadran. Estamos reforzando la hipótesis de una posible simulación de hecho punible. Según manifestaciones de familiares, la señora tendría algunos problemas de salud mental”, expresó Cabrera.