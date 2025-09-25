Presidente Franco se prepara para la 5ª edición del Festival del Jopara

PRESIDENTE FRANCO. La Comisión de Músicos de Presidente Franco “Santa Cecilia”, prepara la quinta edición del Festival del Jopara. Consiste en un evento cultural y gastronómico que busca mantener vivas las tradiciones paraguayas y rendir homenaje al mítico “Karai Octubre”.