Presidente Franco se prepara para la 5ª edición del Festival del Jopara

Desde las 9:00 del miércoles 1 de octubre, en el Mercado Municipal Presidente Franco, se instalarán los stands donde se cocinará el tradicional jopara. Este alimento tradicional se elabora a base de locro, poroto, verduras y queso; es un plato que, según la creencia popular, espanta la miseria de un mes considerado difícil.
La jornada se extenderá hasta las 15:00 e incluirá entre ocho y diez presentaciones artísticas a cargo de músicos locales, con un amplio repertorio pensado para animar a los comensales.
“Esta es una iniciativa de hace cinco años que impulsamos desde la Comisión de Músicos con el apoyo de la Municipalidad de Presidente Franco. Nuestro objetivo es dar vida a nuestro mercadito, fomentar la cultura y dejar un legado en lo gastronómico y lo musical”, señaló Rosita Medina, presidenta de la Comisión de Músicos de Presidente Franco “Santa Cecilia”.
El festival también marcará la bienvenida a la Expo Franco 2025, con la meta de generar oportunidades laborales para artistas y dinamizar la economía local.
Durante la actividad, profesionales del Hospital Distrital de Presidente Franco aprovecharán la ocasión para ofrecer una charla de prevención del cáncer de mama, en el marco de la campaña Octubre Rosa.