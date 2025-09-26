Animadores bíblicos de todo Paraguay se darán cita este fin de semana en Hernandarias

El encuentro, organizado cada dos años a nivel nacional, reunirá a miembros de diversas diócesis del país, entre ellas San Lorenzo, Caacupé, San Juan Bautista de las Misiones, Encarnación, San Pedro Apóstol, Concepción y Coronel Oviedo. Desde estas comunidades se espera la llegada de 335 participantes, mientras que la Diócesis de Ciudad del Este confirmó la presencia de 900 personas.

Lea más: Ordenan a dos nuevos diáconos en Ciudad del Este

El congreso será un espacio de formación y reflexión en torno a la Palabra de Dios, teniendo como tema central el “Jubileo de la Esperanza” en el marco del año jubilar.

Entre los disertantes principales se destacan: el Pbro. Ángel Collar Noguera, vicario pastoral de la Diócesis de Ciudad del Este; Fray Edgar Toledo Ledesma, OP, sacerdote dominico y doctor en Teología Bíblica; y el Pbro. Nery Villagra Cantero, de la Vicaría Castrense y doctor en Sagrada Escrita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Conferencias, talleres, oración y otros

Las actividades iniciarán mañana, sábado, a las 7:00, con cantos y la entronización de la Palabra de Dios, un gesto simbólico que marca la apertura del evento. Posteriormente, se desarrollarán conferencias, talleres grupales, momentos de animación musical y oración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Valentín Benítez, coordinador diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral, mencionó que los participantes provenientes de otras diócesis serán hospedados por familias locales del Alto Paraná, con el objetivo de fortalecer el sentido de hospitalidad y fraternidad.

Lea también: La Familia Franciscana reafirma su misión de cuidar la creación

Programa

Sábado 27 de setiembre

07:00: Acreditaciones.

08:00: Saludos iniciales y Entronización de la Palabra. Bienvenida del Secretario Ejecutivo y Monseñor.

08:30: Conferencia: El Jubileo de la Esperanza (P. Ángel Collar)

10:00: Receso.

10:30: Animación musical.

10:45: Conferencia: Biblia, Jubileo y ABP (fr. Edgar A. Toledo Ledezma, OP)

12:30: Almuerzo y receso.

14:00: Animación musical.

14:30: Trabajo con el folleto de Encuentros Bíblicos (trabajo por grupos, 20 personas) [Andreza y animadores bíblicos].

16:00: Receso.

16:30: Animación musical.

16:45: Puesta en común de la experiencia de los Encuentros Bíblicos.

17:45: Oración final.

Domingo

08:00: Oración inicial.

08:30: Presentación del documento de las Orientaciones para la ABP (Andreza, Diac. Ignacio y Valentín)

09:45: Animación musical

10:00: Tema: 60 años de la Dei Verbum (P. César N. Villagra Cantero)

11:15: Eucaristía.

12:15: Almuerzo y cierre