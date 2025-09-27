Hasta un coche bomba: Policía identifica a cabecillas de ataque a convoy de Prosegur

“Ya tenemos inclusive algunos nombres de quienes podrían liderar este grupo. Son personas muy conocidas en el ámbito delincuencial. No podemos divulgar todavía por razones de procedimiento, pero los datos ya fueron entregados a la parte técnica y serán entregados a la fiscalía”, señaló Martínez.

El jefe policial indicó que uno de los vehículos incinerados aparentemente había sido acondicionado como coche bomba, ya que quedó completamente destrozado y sus partes quedaron esparcidas en la zona rural tras la detonación.

Según Martínez, los delincuentes tenían planeado abrir los blindados con el coche bomba.

“Ese vehículo tenía una chapa que está denunciada como hurtada y, por la forma en que quedó, presumimos que tenía adentro algunos explosivos”, explicó.

Martínez informó que esta madrugada llegaron a la zona agentes técnicos de Crimen Organizado, Inteligencia y un helicóptero para apoyar el operativo en la zona norte de Alto Paraná.

Asimismo, se coordinan las acciones con efectivos de la Dirección de Policía de Caaguazú ante la posibilidad de que parte de la banda haya escapado hacia esa zona.

Por su parte, otro grupo se habría dirigido hacia el lago de Itaipú, por lo que no se descarta que hayan cruzado hacia Brasil.

El director policial indicó que el modus operandi apunta a un grupo que ya había intentado asaltos similares en ese punto estratégico, donde aprovechan que no hay señal de las telefonías.

El intento de robo en Hernandarias

El ataque a tiros a un convoy de transporte de caudales de Prosegur y patrulleras que los custodiaban fue anoche en la zona de Maracamoa, sobre la Ruta PY07, a unos 30 kilómetros de la zona urbana de Hernandarias.

Mediante la rápida reacción tanto de los guardias de la empresa como de los policías que escoltaban, se logró evitar el millonario robo.