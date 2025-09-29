Video: choque y vuelco en Hernandarias deja un muerto y dos heridos

La víctima fatal fue identificada como Julio César Leiva Martínez (65), quien conducía un Toyota Premio, chapa OAL 764, acompañado de su esposa Blanca Lida Narváez González (52).

De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, Leiva Martínez circulaba a alta velocidad por el carril izquierdo de la avenida y, al intentar cambiar de carril para evitar colisionar contra un camión de gran porte, terminó impactando contra un vehículo Chrysler Voyager, chapa CCX 575, que estaba estacionado.

En ese momento, el propietario del rodado estacionado, Celso Cocco Pintos, se encontraba sentado con la puerta abierta, hacia el lado del acompañante, y fue lanzado al pavimento a raíz de la colisión.

Bomberos voluntarios acudieron al lugar para extraer el cuerpo del conductor fallecido que quedó atrapado en el habitáculo del rodado, mientras que su esposa y Cocco Pintos fueron trasladados al Hospital Distrital de Hernandarias.

Agentes de la Comisaría 24ª intervinieron en el hecho y convocaron al fiscal de turno, Miguel Figueredo, quien ordenó el levantamiento del cadáver.