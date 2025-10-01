Presidente Peña moviliza todo el aparato estatal para hacer política partidaria en Ciudad del Este

El mitin político encabezado por el presidente Santiago Peña se realizó en un exclusivo salón de eventos de Ciudad del Este, que estuvo rodeado por policías y guardias privados que impidieron el ingreso de la prensa al lugar. La calle que da acceso al salón de eventos fue cerrada, y la extensa comitiva generó caos en el tránsito al llegar en horario pico.

Los uniformados, de manera apresurada, despejaron el trayecto, generando molestias y quejas de automovilistas.

La reunión estuvo repleta de funcionarios, incluyendo al director de Itaipú, Justo Zacarías, y al gobernador de Alto Paraná, César Torres, ambos acompañados de empleados de las respectivas instituciones que representan. Igualmente, estuvieron presentes dirigentes, presidentes y expresidentes de seccionales y convencionales.

Según trascendió, durante la reunión Peña habló de la unidad colorada y garantizó respaldo a la comuna local en caso de que su candidato, Roberto González Vaesken, gane las elecciones. Los comicios fueron convocados para culminar el período restante de Miguel Prieto (YoCreo), quien fue destituido por diputados cartistas.

“Herida abierta”

Durante su discurso, Peña también dijo que “en Ciudad del Este tenemos una herida abierta, porque a mí me tocó; a mí me tocó muy cerca cuando vimos, en 2018, a una intendenta (en alusión a Sandra McLeod de Zacarías)—legítimamente electa— ser destituida; ¿se acuerdan? ¿Dolió? ¿Dolió mucho?”.

Luego, tras pedirle “permiso” al “presidente” Cartes, mencionó a un “gran líder”, Javier Zacarías Irún. Según dijo, Javier es un conquistador de mil batallas.

“Esta no es una lucha para cualquiera; es una lucha para quien sabe ligar, sabe aguantar. No importa cuántas veces se caiga; lo que importa es cuántas veces se levanta”.

Las internas partidarias se realizarán en forma simultánea este domingo, y las elecciones municipales están previstas para el 9 de noviembre próximo.