Incautan 1.100 kilos de marihuana y detienen a un joven en allanamiento

La comitiva, encabezada por los fiscales Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Alto Paraná, se constituyó en la vivienda que funcionaba como centro de acopio de la droga, que según las evidencias incautadas tenía como destino el mercado brasileño.

Durante la intervención, encontraron en un compartimiento de la casa 43 paquetes que totalizaron 1.100 kilogramos de marihuana prensada, celular, una camioneta de la marca Volkswagen, modelo Saveiro; una motocicleta Yamaha, modelo MT03, stickers con el logotipo del club brasileño Palmeiras y la figura de “Hulk”, elementos que también fueron incautados.

El detenido fue identificado como Joel Ramón Melgarejo Cristaldo (22 años), quien se encontraba en la vivienda al momento del operativo.

Todas las evidencias fueron trasladadas a la base del Departamento Antinarcóticos, ubicada en el Área 5 de Presidente Franco, para el resguardo.

En tanto que el celular incautado será sometido a peritaje, con el objetivo de identificar a otros integrantes de la red dedicada al tráfico internacional de drogas.