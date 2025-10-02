Furgón cargado con más de dos toneladas de marihuana vuelca y conductor huye

Se trata de un furgón Toyota Hiace Regius, color perla blanco, con chapa AAAZ 166, registrado a nombre de Celso Melanio Fernández Ramírez (56 años).

De acuerdo con testigos, el rodado circulaba a alta velocidad en dirección al microcentro de esta capital departamental cuando, debido a la pista mojada, el conductor perdió el control y terminó volcando en la cuneta.

A raíz del violento accidente, decenas de paquetes quedaran esparcidos sobre la calzada. En tanto que el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar.

Tras el hallazgo, se dio aviso al agente fiscal de turno, Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Alto Paraná, quien ordenó el traslado del furgón hasta la sede de la Dirección de Policía.

En sede policial, intervinieron técnicos del Departamento de Antinarcóticos, quienes realizaron el pesaje que arrojó un peso total de 2.704 kilogramos.