Ciudad del Este: inician votaciones internas partidarias para las elecciones municipales

Son cuatro los partidos y movimientos políticos que realizan sus elecciones internas. Las votaciones serán prácticamente un trámite para legitimar las candidaturas, considerando que la mayoría de las agrupaciones presentan candidatos únicos de consenso.

Las agrupaciones políticas que realizan sus votaciones internas son: la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Patria Soñada, formalizará Celso “Kelembú” Miranda y el Partido Ecologista a Jorge Daniel Romero Lovera, mientras que el movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo) a Daniel Pereira Mujica.

Más de 122.000 personas están habilitadas para votar, siendo la mayoría de ellas del Partido Colorado. Los comicios se realizarán con papeletas tradicionales para la elección de un solo cargo: el de intendente.

El Partido Colorado, que postula a tres candidatos —Roberto González Vaesken, Rubén Azcona y León Guaraní—, es el que tendrá mayor cantidad de locales electorales, con un total de 16. El resto de los partidos y movimientos contará con un solo local electoral.

El Movimiento Independiente Conciencia Democrática Esteña formalizará la candidatura de Daniel Mujica. Están habilitados para votar un total de 1.200 inscriptos. El acto se realizará en el Polideportivo Municipal, barrio Pablo Rojas, en el sector donde funciona la Codeni, de 07:00 a 17:00.

En tanto que los colorados votarán hasta las 16:00 en los 16 colegios, mientras que Patria Soñada, que cuenta con un único local electoral en el barrio Santa Rafael y Partido Ecologista, en el barrio Santa Ana, el sufragio será hasta las 17:00.

Daniel Mujica es actualmente el candidato único de la oposición en Ciudad del Este. Cuenta con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico y de otros partidos y movimientos políticos.

Como se trata de una interna, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) solo se encarga de la asistencia logística y técnica, teniendo en cuenta que toda la organización, la dirección y el juzgamiento de las elecciones internas corresponden a los tribunales electorales partidarios.