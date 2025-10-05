Zacarías Irún: “Desde mañana acelerador a fondo para la madre de las batallas”

El alto funcionario de la binacional consideró que las internas de este domingo servirán solo como “entrenamiento” y “preparación” para los comicios generales.

“Acelerador a fondo inmediatamente después de terminar hoy; descansar a lo mejor esta noche, quizá un poco mañana a la mañana, pero después ya acelerador a fondo para la madre de la batalla que es el 9 de noviembre”, expresó.

Zacarías Irún manifestó que toda la movilización que se ve este domingo será mucho más fortalecida para el 9 de noviembre, que será clave para recuperar la Intendencia de Ciudad del Este.

“Hay que entender que el Partido Colorado unido puede recuperar la Intendencia de Ciudad del Este; sin unidad no lo va a hacer. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y apostar a nuestras coincidencias. Una coincidencia es Ciudad del Este en manos de un buen colorado. En nuestro caso creemos y estamos convencidos de que en manos de Roberto González Vaesken es quien va a estar”, manifestó.

Las internas coloradas se realizan en el marco de las elecciones municipales extraordinarias convocadas tras la destitución de Miguel Prieto por la Cámara de Diputados.