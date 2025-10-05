Prieto: “Si ganamos en noviembre, yo entro en el Olimpo de la política paraguaya”

El líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, manifestó que, si bien la interna para Yo Creo es apenas una formalidad por tener candidato único, el desafío real comienza ahora con la organización de los miembros de mesa y apoderados para garantizar “unas elecciones impecables el 9 de noviembre”.

Lea más: Mujica vota y apunta a “hacer justicia” en las generales de noviembre

“Acá no solo se juega Dani Mujica contra Roberto González Vaesken; el Gobierno está tirando toda la artillería para frenar nuestro progreso. Si ganamos en noviembre, Dani asume la intendencia y yo entro en el Olimpo de la política paraguaya. Es una batalla fundamental de cara al futuro”, subrayó Prieto.

Sobre los procesos judiciales que enfrenta por supuestos hechos de corrupción, Prieto cuestionó la imparcialidad del juez Humberto Otazú, a quien vinculó políticamente con la familia Zacarías, ya que la diputada cartista Rocío Abed de Zacarías, esposa del director de Itaipú, Justo Zacarías, es la madrina de su hija.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Yo pido jueces imparciales. Insisto en que se me designe otro magistrado; esto no es justicia, es persecución política para intentar inhabilitarme”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Mujica urge defender el voto en las elecciones en Ciudad del Este

El exjefe Comunal, destituido por la Cámara de Diputados, dijo que las encuestas le otorgan entre 82 y 85% de aceptación en Ciudad del Este y proyectó que Mujica logrará sumar votos de colorados, liberales e independientes.