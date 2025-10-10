Alumno llevó un cuchillo al colegio tras pelear con su compañero en clase de Educación Física

El conflicto entre ambos alumnos, de 12 años, se habría originado la semana pasada durante una práctica deportiva. Supuestamente, ambos habrían mantenido una discusión y habrían llegado a los golpes.

Desde la dirección de la escuela informaron que, tras el incidente, se activó el protocolo correspondiente con la sicóloga de la institución.

Durante la entrevista, la víctima de la agresión habría manifestado que ambos también son compañeros en una escuela de fútbol y que mantenían una relación prácticamente de amistad.

Sin embargo, esta semana, una compañera informó que uno de los alumnos tenía un cuchillo entre sus útiles escolares. Ante el aviso, se procedió a revisar sus pertenencias y se encontró el cuchillo, que el niño dijo que utilizaría durante la clase de Trabajo y Tecnología.

La institución educativa se comunicó con la madre del estudiante y como medida disciplinaria se dispuso tres días de suspensión del alumno, mientras se iniciaba la investigación de lo ocurrido.

Coincidentemente, el día del hallazgo del arma blanca, el otro alumno involucrado en la pelea no asistió al colegio por una indisposición de salud. No obstante, sus compañeros le enviaron audios diciéndole: “Man, sabés que a vos casi te matan porque feroz navaja llevó”.

Al tener conocimiento del hecho, la dirección escolar reportó el caso a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), a cargo de la abogada Balbina Almada.

Almada explicó que ambos estudiantes tienen apenas 12 años, por lo que están exentos de responsabilidad penal, por lo que el caso no fue remitido al Ministerio Público.

No obstante, Almada señaló que, con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), se activó el protocolo correspondiente para brindar medidas de protección y apoyo a ambos menores y sus familias.