Electricista de empresa tercerizada de la ANDE murió electrocutado

Según el informe de la Comisaría 5ª, Germán Cano Quiroga (38), empleado de la empresa San Francisco Emprendimiento, contratista al servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se encontraba realizando tareas de mantenimiento en una columna del tendido eléctrico cuando sufrió una fuerte descarga.

Lea más: Tres operarios de una empresa mueren electrocutados en Hernandarias

Los agentes policiales llegaron al sitio y encontraron a funcionarios de la ANDE, entre ellos Gabriel Alderete Ojeda, quien operaba un vehículo grúa institucional, intentando bajar el cuerpo de su compañero.

También intervinieron bomberos voluntarios de las compañías K-3 y K-121, pero al bajar el cuerpo se percataron de que ya no presentaba signos vitales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Quieren “ahogar” a la ANDE para privatizarla, advierten funcionarios

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho fue comunicado a la agente fiscal, Natalia Montanía, para el levantamiento del cadáver. También se convocó al Departamento de Criminalística para el procedimiento de rigor.