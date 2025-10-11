Funcionario de Itaipú y agente policial mueren en diferentes accidentes en Alto Paraná

El primer percance se registró a las 4:45 de la madrugada, a la altura del kilómetro 19, lado Acaray, de Minga Guazú. La víctima fatal fue identificada como Fernando Manuel Ríos Aranda (34), funcionario de la Dirección de Coordinación de Itaipú Binacional.

Lea más: Accidente fatal en San Lorenzo

Ríos Aranda conducía una camioneta Mazda BT50, con chapa WCFC 619, cuando perdió el control del vehículo. El rodado dio varias vueltas hasta quedar a un costado de la ruta, según informaron agentes de la Comisaría 8ª. Otra versión refiere que el vehículo habría impactado contra la parte trasera de un camión tumba antes de volcar aparatosamente.

El funcionario falleció de manera instantánea, mientras que sus acompañantes, sus primos Armando Ezequiel Ríos Moreira (23) y Saray Araceli Aguilar Ríos (21), resultaron heridos. Ambos fueron auxiliados por bomberos voluntarios y trasladados al Hospital Distrital de Minga Guazú. De acuerdo con el reporte médico, Armando se encuentra fuera de peligro y Saray permanece en estado grave.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suboficial falleció en Ciudad del Este

Horas antes, a las 1:30, aproximadamente, en Ciudad del Este, otro accidente cobró la vida del suboficial ayudante Fredy Daniel Brizuela Martínez (26). El uniformado se desplazaba a bordo de una motopatrullera KTM, sobre la avenida Del Lago, cuando fue embestido y arrastrado por un automóvil Kia Cerato, cuyo conductor no detuvo la marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brizuela fue auxiliado por bomberos voluntarios hasta el Hospital de la Fundación Tesãi, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, debido a las múltiples fracturas que sufrió, el agente no resistió y falleció poco después, según confirmó el doctor Cristhian Aguirre.

Lea también: Familia de joven accidentada en Minga Guazú pide justicia y apoyo ciudadano

Ambos hechos fueron comunicados al fiscal Alcides Giménez, quien se constituyó en los dos accidentes para el levantamiento del cadáver y las diligencias de rigor.