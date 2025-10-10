Familia de joven accidentada en Minga Guazú pide justicia y apoyo ciudadano

Han pasado casi seis meses desde el grave accidente de tránsito que sufrió Natalia Martínez, en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. La joven permanece internada en el Hospital de Trauma de Asunción, donde ya fue sometida a 16 cirugías y sigue en una larga lucha por recuperarse.

El accidente ocurrió el 20 de abril, cuando Natalia regresaba a su casa en motocicleta junto a un amigo. A tres cuadras de llegar a su vivienda, fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y hasta el momento no fue identificado. Según testigos, el automovilista habría estado bajo los efectos del alcohol.

Desde entonces, la familia de Natalia enfrenta una dura situación económica y emocional. Bernardina Morínigo, madre de la joven, aseguró entre lágrimas que seguirá luchando por la recuperación de su hija, pese a las dificultades: “Vendimos prácticamente todo lo que teníamos, pero no vamos a rendirnos. Queremos que mi hija vuelva a estar bien”, expresó.

Lea más: Niña de tres años muere en accidente de tránsito en Pedro Juan Caballero

Exigen justicia y solidaridad

Por su parte, Santiago Vera, novio de la víctima, la acompaña día y noche en el hospital, durmiendo en sillas y pasillos, mientras apela a la solidaridad ciudadana:“Estamos casi seis meses aquí. Natalia pasó por 16 cirugías y todavía necesita más. Los gastos son enormes, desde medicamentos hasta alimentos, porque es prácticamente vivir en un hospital. Recibimos algo de ayuda de personas de buen corazón, pero necesitamos mucho más”, comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El joven relató que las lesiones más graves afectan la cabeza y el fémur de Natalia, que se infectaron tras varias operaciones, además de otras complicaciones delicadas. “Queremos una solución y, sobre todo, que se identifique al responsable que nunca se hizo cargo”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La familia insta a la ciudadanía a brindar apoyo solidario y también pide que la investigación avance para dar con el conductor responsable del accidente.