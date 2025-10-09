A dos semanas del hurto, víctimas siguen sin noticias de su vehículo

Desde el hurto, la Fiscalía y la Policía Nacional aún no obtuvieron informaciones concretas sobre el paradero de la camioneta Chevrolet Blazer sustraída. Los investigadores accedieron a varios informes, pero hasta ahora no pudieron localizar el vehículo, perteneciente a una pareja de servidores de la mencionada parroquia.

El hurto ocurrió el 1 de octubre pasado, por la noche, en la avenida Las Américas, y las víctimas fueron los abogados Julio Miranda y Nilsa Acosta de Miranda. El vehículo sustraído, una Chevrolet Blazer, año 2003, color bordó, con matrícula N° AXL 782 y chasis N° 9BG116DC03C418685, está registrado a nombre de Julio Miranda.

Lea más: Video del delito: cae joven por supuesto hurto en un local del MRA

Según el relato del propietario, al momento del hurto él y su familia participaban de un acto religioso en la Parroquia Espíritu Santo. Tras estacionar su camioneta frente al Centro Catequístico de la parroquia, alrededor de las 20:00, ingresaron al encuentro del Movimiento Familiar Cristiano y, al salir aproximadamente a las 21:30, ya no encontraron el vehículo en el lugar donde lo habían dejado, desconociendo la identidad de los responsables.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la denuncia, personal del Departamento de Control de Automotores Regional de Alto Paraná se constituyó en el lugar del hecho, dialogó con la víctima y cruzó información con el Departamento de Investigaciones y otras dependencias policiales. Además, se dio participación al fiscal Luis Fernando Escobar, quien en ese momento se encontraba de turno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caen tres de choferes por intento de hurto de etanol en General Morínigo

Pese a que los investigadores accedieron a diversas informaciones y a imágenes del circuito cerrado que registraron el recorrido del vehículo, hasta el momento no lograron localizar la camioneta ni identificar a los autores del ilícito. Los afectados piden a la ciudadanía que brinde a las autoridades cualquier información referente al rodado.