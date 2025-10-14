Condenan a un hombre a 23 años de cárcel por feminicidio

El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Milciades Ovelar, Flavia Recalde y Emilia Santos, dictó el fallo al término del juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La acusación fue sostenida por la fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Penal Nº 1 de Iruña.

Durante el juicio oral, la agente del Ministerio Público demostró que Rafael Ayala Mercado (30) llegó a su casa en estado de ebriedad y, tras una discusión con su esposa, Clara Belén Álvarez Fernández (26), extrajo un revólver calibre 22 milímetros y efectuó un disparo que impactó en el rostro de la víctima.

El crimen fue cometido frente a los tres hijos menores del matrimonio. Al escuchar el disparo, el padre de la víctima acudió al lugar y enfrentó al agresor, quien también le disparó, hiriéndolo en la mano. En medio del forcejeo, el hombre logró herir a su yerno con un machete en defensa propia.

Posteriormente, Clara Belén Álvarez fue trasladada al Hospital Distrital de Santa Rita, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por un traumatismo de cráneo encefálico grave causado por el disparo. A su vez, el ahora condenado se entregó ante la Policía Nacional.

El fallo concluye que Ayala Mercado actuó con pleno conocimiento y voluntad, privando de la vida a su esposa. En consecuencia, el tribunal resolvió imponerle 23 años de pena privativa de libertad.