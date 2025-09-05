Feminicidio en San Pedro: matan a puñaladas a una mujer y apuntan a su expareja

En un nuevo caso de supuesto feminicidio en Santa Rosa del Aguaray, la víctima fue identificada como Antonia Salinas Espinoza. Su cuerpo sin vida fue descubierto en el interior de una vivienda del barrio Villa del Maestro, donde presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según el reporte policial, quien encontró el cuerpo fue su hermana menor, María Isabel Salinas Espinoza (23), quien inmediatamente dio aviso a la Comisaría 18. El hecho movilizó de manera urgente a agentes del Departamento de Investigaciones.

Principal sospechoso del feminicidio en San Pedro

Las pesquisas señalan como presunto autor a Derlis Adilson Dávalos (31), expareja de la víctima. Las autoridades detallaron que el individuo cuenta con un extenso historial delictivo, que incluye antecedentes por lesiones graves, privación de libertad, coacción sexual, violación y violencia familiar.

Lea más: Crimen de uruguaya: Policía explica por qué detuvieron a indígena como sospechoso

En el lugar del crimen trabajaron peritos de Criminalística, el fiscal de turno, Juan Daniel Benítez, y el médico forense Dr. Sergio Núñez Veiga. Este último determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, consecuencia de las múltiples heridas cortopunzantes que sufrió la mujer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras las pericias, el cuerpo de Antonia Salinas fue entregado a sus familiares. Mientras tanto, la Policía inició una búsqueda intensiva para capturar al presunto feminicida, quien se encuentra prófugo.