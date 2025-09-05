Nacionales

Feminicidio en San Pedro: matan a puñaladas a una mujer y apuntan a su expareja

SAN PEDRO. Una mujer de 28 años fue brutalmente asesinada a puñaladas en la madrugada de este viernes, en un nuevo caso de feminicidio que conmociona a esta comunidad de Santa Rosa del Aguaray. El principal sospechoso es su expareja sentimental, un hombre con un extenso prontuario penal que incluye antecedentes por violencia sexual y familiar.

Por Omar Acosta
05 de septiembre de 2025 - 08:21
Supuesto feminicidio de Dahiana Ferreira Bobadilla en Bella Vista Norte
En un nuevo caso de supuesto feminicidio en Santa Rosa del Aguaray, la víctima fue identificada como Antonia Salinas Espinoza. Su cuerpo sin vida fue descubierto en el interior de una vivienda del barrio Villa del Maestro, donde presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según el reporte policial, quien encontró el cuerpo fue su hermana menor, María Isabel Salinas Espinoza (23), quien inmediatamente dio aviso a la Comisaría 18. El hecho movilizó de manera urgente a agentes del Departamento de Investigaciones.

Principal sospechoso del feminicidio en San Pedro

Las pesquisas señalan como presunto autor a Derlis Adilson Dávalos (31), expareja de la víctima. Las autoridades detallaron que el individuo cuenta con un extenso historial delictivo, que incluye antecedentes por lesiones graves, privación de libertad, coacción sexual, violación y violencia familiar.

En el lugar del crimen trabajaron peritos de Criminalística, el fiscal de turno, Juan Daniel Benítez, y el médico forense Dr. Sergio Núñez Veiga. Este último determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, consecuencia de las múltiples heridas cortopunzantes que sufrió la mujer.

Tras las pericias, el cuerpo de Antonia Salinas fue entregado a sus familiares. Mientras tanto, la Policía inició una búsqueda intensiva para capturar al presunto feminicida, quien se encuentra prófugo.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

