Entrega tardía de muebles de Itaipú a tres días de internas para elecciones municipales

En medio de varias dudas y cuestionamientos, la empresa Kamamya, del chino Long Jian, adjudicada de Itaipú hizo entrega ayer de 1.861 conjuntos de muebles chinos al Centro Regional de Educación. Para la entrega estuvo presente en la institución el propio director de la entidad, Justo Zacarías, quien en un momento dijo que las instituciones que aún no recibieron lo harán en los próximos días.

Según se informó de manera oficial desde la entidad, la presencia de Zacarías en el CRECE fue comunicada como una reunión de cooperación con representantes de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE). Incluso se dio a entender que los muebles ya habían sido entregados con anterioridad, cuando en realidad la entrega se concretó recién ayer.

En la reunión con los padres, Justo Zacarías estuvo acompañado de su esposa, la diputada Rocío Abed. El director de la entidad “recordó” a los presentes que en pocos días habrá elecciones municipales, aunque aclaró que no quería usar el acto para proselitismo.

“No puedo esconder a nadie, no quiero hacer política acá porque tenemos elecciones municipales y estamos trabajando en eso”, dijo en la reunión.

En otro momento se quejó de que el presidente de la República “liga” mucho por parte de los medios de comunicación.

Posteriormente participaron de un acto oficial en el cual utilizaron a niños, quienes se vieron obligados a recitar agradecimientos hacia las autoridades, pasando incluso por situaciones muy penosas, ya que en algunas partes olvidaron las frases que debían decir ante las autoridades.

Los alumnos habrían sido obligados a memorizar los textos en un solo día, ya que el propio director de la institución admitió que la entrega les tomó por sorpresa.

“Prácticamente nos tomó por sorpresa, no esperábamos. Ayer llegaron los técnicos para comentarnos que hoy nos iban a entregar el mobiliario y nos pusimos en campaña para sacar los muebles antiguos para que se pueda reemplazar por los nuevos”, señaló.

La entrega exprés de los muebles se hizo a menos de 24 horas de la reunión que mantuvo toda la cúpula de la ANR en Ciudad del Este para dar apoyo al precandidato Roberto González Vaesken.

Crece no figura en la planilla

Otro hecho llamativo es que, si bien el Centro Regional de Educación “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” (CRECE) figuraba en la planilla de instituciones beneficiadas, no aparece en la planilla que Itaipú adjuntó al informe de “entrega total” de los muebles.

Padres de familia de la institución se quejaron debido a que los muebles que compraron hace un año fueron retirados por un camión militar. Afirmaron que los muebles se adquirieron con mucho sacrificio y que era un despropósito sacarlos de la institución, ya que temen que los muebles chinos no sean duraderos.

El director del CRECE, José Miñarro, afirmó que dichos muebles no fueron retirados de la institución y mostró que una parte sigue guardada en la escuela, mientras que otra parte fue reaprovechada por alumnos de la carrera de Formación Docente.

Informe de entrega total de muebles escolares

En el informe del 18 de setiembre pasado, Itaipú informó que ya había entregado la totalidad de los muebles. Detallaron que se completó la entrega de 328.687 muebles escolares en 120 distritos del país. “En total, 1.383 instituciones educativas recibieron los conjuntos de mesas y sillas para los distintos niveles de enseñanza, lo que benefició directamente a 448.274 alumnos”, se detalló.

Los muebles entregados forman parte de los adquiridos mediante una cuestionada licitación en la que se favoreció a la empresa Kamamia S.A. por un monto de G. 248.713.954.290.

En una parte de la reunión, Justo Zacarías aseguró a los padres que el 100% de las instituciones de Ciudad del Este van a recibir los muebles, admitiendo que aún no se completaron las entregas. “El 100% van a recibir en unos días van a recibir, avisen si reciben”, dijo.