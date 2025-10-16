Convocan a manifestación en Minga Guazú tras nuevo accidente en balsa

Teodocio Ramos Cabrera, lugareño, explicó que el punto de encuentro para la manifestación pacífica será en la rotonda del kilómetro 24, a partir de las 16:00 del lunes.

El llamado a manifestarse se da luego de un nuevo accidente ocurrido la noche del lunes pasado, cuando un hombre sobrevivió milagrosamente tras caer al caudaloso río Monday desde la vieja balsa.

La víctima, identificada como Ismael Piris, fue arrastrada por la corriente, pero logró sostenerse de la rama de un árbol durante casi media hora hasta ser rescatado.

Asimismo, en junio pasado, un furgón que transportaba merienda escolar cayó al río cuando la rampa de la misma balsa cedió a raíz de una falla estructural.

Ramos explicó que esta semana el MOPC, solicitó la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un paquete de proyectos viales, entre ellos, la construcción de esta obra.

Balsa solo transporte vehículos livianos

La balsa, ubicada a unos 11 kilómetros de la Ruta PY02, solo puede transportar vehículos livianos y es utilizada por unas 400 familias.

Cuando presenta desperfectos, los pobladores deben realizar largos desvíos para llegar a las zonas urbanas, lo que genera demoras y pérdidas económicas.