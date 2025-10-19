Encuentran muerta a una pareja en Santa Rosa del Monday, sospechan feminicidio seguido de autoeliminación

Los cuerpos fueron hallados este domingo, alrededor de las 11:00, en el interior de un establecimiento rural de la zona conocida como El Progreso, a unos 15 kilómetros del casco urbano de Santa Rosa del Monday. Resultaron víctimas fatales los ciudadanos brasileños Isabelly Souza de Oliveira, de 25 años, y Ezequias Lima de Almeida, de 29 años.

Un vecino del lugar manifestó que, días atrás, en horas de la madrugada, escuchó disparos de arma de fuego —presumiblemente de escopeta— provenientes de la zona del hecho. Al pasar los días, percibieron un olor nauseabundo que salía del interior de una vivienda, por lo que dieron aviso a la Policía.

Lea más: Condenan a un hombre a 23 años de cárcel por feminicidio

Agentes de la Comisaría 17ª constataron que, efectivamente, en una de las piezas se encontraban los cuerpos de las víctimas ya sin signos de vida. Del lugar se incautaron una escopeta, ocho cartuchos vivos de escopeta calibre 16, una vainilla percutida del mismo tipo de arma y otra vaina percutida en el interior de la recámara, además dos teléfonos celulares,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cuerpo de Lima de Almeida estaba boca arriba, con los miembros superiores e inferiores extendidos, presentando rastros de sangre a nivel del cráneo y una lesión traumática, aparentemente causada por proyectil de arma de fuego de gran calibre, con desprendimiento total de la masa encefálica. La causa de muerte fue “traumatismo cráneoencefálico grave, estallido y pérdida total de la masa encefálica”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen a un sospechoso del crimen de una adolescente en Limpio

Por su parte, el cuerpo de Souza de Oliveira estaba con el tórax y tronco en flexión total sobre los miembros inferiores, presentando una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el tórax posterior y otra a nivel del cráneo. La causa de muerte fue “traumatismo encefálico grave con salida total de masa encefálica”.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno de la zona, abogada Rocío Celeste González, quien dispuso la entrega de los cuerpos a una funeraria local. Conforme a los datos preliminares, se tratarìa de un caso de feminicidio seguido de suicidio.